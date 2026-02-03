Wollte sich nach Kind umdrehen: Skilehrer bei Sturz in Fügenberg schwer verletzt

Ein schwer verletzter Skilehrer musste am Dienstag in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Laut Polizei war der 28-Jährige gegen 10 Uhr mit einer Kinderskigruppe im Skigebiet Spieljoch in Fügenberg auf der Talabfahrt unterwegs.

Als ein Kind auf die Skier des Niederländers auffuhr, drehte sich der Mann um, um zu schauen, ob das Kind gestürzt war. Dabei geriet er über den Pistenrand und stürzte in eine schneearme Rinne. (TT.com)