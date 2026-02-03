- Überblick
Feuerwehr-Einsatz im Unterland
Abgeschlepptes E-Auto geriet erneut in Brand und musste „geflutet“ werden
In einem Container wurde das Auto geflutet, um den Brand sicher zu löschen.
© zoom.tirol
