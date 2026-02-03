Feuerwehr-Einsatz im Unterland

Abgeschlepptes E-Auto geriet erneut in Brand und musste „geflutet“ werden

In einem Container wurde das Auto geflutet, um den Brand sicher zu löschen.
© zoom.tirol

