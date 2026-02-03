„Er wird von uns hören“: Bergretter schicken Snowboarder nach unnötigem Einsatz Rechnung

Die Bergrettung aus Mayrhofen musste am Samstag zu einem Großeinsatz nach einem Lawinenabgang ausrücken, obwohl niemand verschüttet wurde. Das hätten die Einsatzkräfte auch wissen können, wenn der Verursacher der Lawine sofort Entwarnung gegeben hätte – und nicht erst eineinhalb Stunden später. Bergrettung und Leitstelle Tirol appellieren an Wintersportler, solche Negativlawinen sofort zu melden.