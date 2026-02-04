16 Tote bei Verkehrsunfall in Brasilien

Bei einem Busunfall in Brasilien sind am Dienstag mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden des Bundesstaates Alagoas im Nordosten Brasiliens mitteilten, verunglückte der Bus mit etwa 60 Passagieren auf einer Pilgerfahrt in der Nähe der Ortschaft São José da Tapera. Unter den Todesopfern seien vier Kinder.

Bei den bestätigten Todesopfern handle es sich um sieben Frauen, fünf Männer und vier Kinder, erklärten die Behörden. Es gibt demnach auch Verletzte, darunter ein schwer verletztes Kind, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Lokale Medien berichteten, der Bus sei auf dem Rückweg von einem religiösen Fest im Bundesstaat Ceará verunglückt. Der Gouverneur von Alagoas, Paulo Dantas, sprach von einer "Tragödie" und rief drei Trauertage aus.

Der Bus sei in einer Kurve von der Straße abgekommen und habe sich überschlagen, erklärte der Leiter der an der Rettungsaktion beteiligten Luftfahrtbehörde von Alagoas, Andre Madeiro. Einige Fahrgäste seien aus dem Bus herausgeschleudert worden. "Einige wurden unter dem Fahrzeug eingeklemmt", sagte Madeiro bei einer Pressekonferenz. "Es war ein sehr schlimmer Unfall, sogar untypisch."