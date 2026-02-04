Unterschiede zwischen Schulen haben weiter zugenommen

In Österreich ist der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund deutlich gestiegen, zuletzt hatte mehr als ein Viertel der Schülerinnen und Schüler eine andere Alltagssprache als Deutsch. Von dieser Zunahme waren aber nicht alle Schulen gleich stark betroffen, zeigen Analysen der Bildungsstandarderhebungen der 2010er-Jahre. Die Unterschiede zwischen den Standorten haben seither weiter zugenommen, Modelle wie ein Sozialindex könnten die Durchmischung potenziell verbessern.

Im Durchschnitt ist laut der Publikation der Anteil an Schülern mit nicht-deutscher Erstsprache in den Volksschulen zwischen 2010 und 2019 pro Jahr um 0,6 Prozentpunkte gewachsen. Das ist zwar signifikant, die Zunahme sei aber trotzdem "als gering zu beurteilen", wie die Studienautoren im Bericht des Instituts des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) betonen. Seither dürften die Zahlen freilich noch einmal gestiegen sein: Die Migrationswelle ab 2015 hat in den Daten noch nicht voll durchgeschlagen, ab 2022 kamen dann noch die Ukraine-Flüchtlinge dazu.

Weil Migration vor allem die Städte betrifft, war in den 2010ern der Zuwachs an Schülern mit nicht-deutscher Muttersprache je nach Standort recht unterschiedlich - und war es wohl auch in der Zeit danach. So ging entgegen dem Gesamttrend an jeder sechsten Schule der Anteil der Schüler mit einer anderen Erstsprache als Deutsch sogar zurück. Gleichzeitig war das Plus an jeder siebenten Schule mit 1,2 bis 1,8 Punkten deutlich überdurchschnittlich - vor allem dort, wo es schon bei der Bildungsstandard-Ausgangsmessung 2010 viele Kinder mit ausländischen Wurzeln gab, in städtischen Volks- und Mittelschulen und an Mittelschulen in mittel besiedelten Gegenden. "Die Schere in der ethnischen Zusammensetzung zwischen den Schulen" sei also weiter aufgegangen, heißt es dazu in der Studie.

Das Niveau an Österreichs Schulen ist durch den höheren Migrantenanteil entgegen öffentlicher Debatten zumindest in den 2010er-Jahren nicht gesunken. Bei den damaligen Bildungsstandardtestungen bei den Neun- bzw. 13-Jährigen zeigte die Leistungskurve bei den mittleren Kompetenzen in allen Bereichen (Deutsch und Mathe, bei den Älteren auch Englisch) für alle Schülergruppen kontinuierlich nach oben - auch wenn die Ergebnisse in Wien und anderen Städten wegen der Ballung an Kindern mit anderer Erstsprache und Eltern mit geringer Bildung, die guten Unterricht schwieriger macht, insgesamt tendenziell unterdurchschnittlich ausgefallen sind. Wie sich die Schülerleistungen in jüngster Zeit entwickelt haben, wird der in den nächsten Monaten erwartete Ergebnisbericht zur individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKMPLUS) - dem adaptierten Nachfolge-Modell der Bildungsstandarderhebungen - zeigen. Darin ist die Entwicklung der Jahre 2023 bis 2025 nachzulesen.

Um Segregation und ihre negativen Auswirkungen zu verringern, würden die Studienautoren vor allem auf die städtische Wohnpolitik setzen. Schließlich gilt die Segregation des Wohnraums als einer der Hauptfaktoren für soziale und ethnische Unterschiede zwischen den Schulen.

Auch "kompensatorische Maßnahmen" wie mehr Geld für Schulen mit großen Herausforderungen könnten laut dem Bericht ein Hebel für eine bessere Durchmischung sein. In diese Richtung deuten auch Detailergebnisse der Studie zum Zusammenhang von Leistung und sozialer bzw. ethnischer Zusammensetzung der Schülerschaft: Demnach ist an Standorten mit besonders vielen Kindern mit Förderbedarf, die bei den Bildungsstandardtestungen trotzdem überdurchschnittliche Ergebnisse erreicht haben, über die Jahre der Anteil an Kindern ohne Migrationshintergrund und mit beruflich erfolgreichen Eltern gestiegen. Und das verbessert wiederum die Lernbedingungen am Standort tendenziell für alle.