„Betrüger-Gen“: RTL wehrt sich gegen Antisemitismus-Vorwurf nach „Stefan Raab Show“

Der Fernsehsender RTL wehrt sich gegen Kritik nach einem Einspieler über den Sänger Gil Ofarim (43) in der „Stefan Raab Show“. „Wir nehmen die Kritik an dem Einspieler über Gil Ofarim in der „Stefan Raab Show“-Spezialausgabe vom 27. Januar sehr ernst und ordnen ihn klar ein“, teilte der Sender der dpa auf Nachfrage mit. Der Beitrag setze sich mit der Person Gil Ofarim und seinem öffentlichen Auftreten im Kontext der bekannten Betrugsvorwürfe auseinander, „insbesondere mit der von ihm selbst erhobenen und später widerlegten Behauptung eines antisemitischen Vorfalls“.

Im Jahr 2021 machte Ofarim deutschlandweit Schlagzeilen, als er sich bei Instagram als Opfer von antisemitischen Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Später stellten sich diese Vorwürfe als falsch heraus; Ofarim musste seine Darstellung zurücknehmen.

„Betrüger-Gen“

Die Sendung war eine Spezial-Ausgabe von Stefan Raabs Show, die im Nachgang zum Dschungelcamp gezeigt wurde. In dem Einspieler soll dem jüdischen Sänger Ofarim ein „Betrüger-Gen“ unterstellt worden sein, wie zunächst die Jüdische Allgemeine berichtete. Dies brachte dem Sender den Vorwurf des Antisemitismus ein.