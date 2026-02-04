Musste General Zhang gehen, weil er zu mächtig geworden war?

Im Schatten transatlantischer Turbulenzen hat Chinas Staatschef die Spitze des Militärs säubern lassen.

Peking – Während Europa auf die Turbulenzen starrt, die US-Präsident Donald Trump auslöst, tut sich bei der anderen Supermacht China Unerhörtes: Staatschef Xi Jinping hat seinen Top-General Zhang Youxia entfernt. Experten sprechen von der bedeutendsten Säuberung im chinesischen Militär seit Anfang der Siebzigerjahre.

Zhang war Vize-Vorsitzender der Zentralen Militärkommission und damit die Nummer zwei bei Chinas Streitkräften nach Xi selbst. Er war 2022, bereits im Pensionsalter, in diese Position berufen worden. Dies galt als Beleg für seine Nähe zu Xi. Wie der Staatschef selbst ist Zhang ein sogenannter Prinzling – Sohn von Anführern der Kommunisten im chinesischen Bürgerkrieg.

„Verstöße gegen Disziplin“

Doch das alles half offenbar nichts. Gegen den 75-Jährigen wird seit knapp zwei Wochen offiziell wegen „schwerwiegender Verstöße gegen Disziplin und das Gesetz“ ermittelt. Das ist so, als würde in den USA der Generalstabschef festgenommen, der zugleich als enger Vertrauter des Präsidenten gilt.

Auf den ersten Blick ist Zhang nur das bisher prominenteste Ziel einer Anti-Korruptions-Kampagne, der bereits Hunderttausende Parteikader und Militärs zum Opfer gefallen sind. In seinem Fall gibt es zudem das Gerücht, dass er Militär-Geheimnisse an die USA verraten haben soll.

Angriffspläne gegen Taiwan

Für China-Kenner steht fest, dass die Anti-Korruptions-Kampagne oft den Deckmantel für eine politische Säuberung bildet. Vor Zhang waren weitere Generäle und Verteidigungspolitiker hinausgeworfen worden. Bei den Ermittlungen gegen Zhang „geht es nicht um Korruption, es geht nicht um die Weitergabe von Geheimnissen, sondern es geht um einen General, der zu mächtig geworden ist“, zitierte der Guardian den Experten Dennis Wilder von der Georgetown-University.