„Dunkelziffer weit höher“: Grüne fordern Armutsstrategie und bessere Datenlage
Immer mehr Kinder spüren auch in Tirol die Auswirkungen von Armut. Oft fehlt es an Mahlzeiten, wenn den Familien Geld für Lebensmittel fehlt.
© iStockphoto
Die grüne Landtagsabgeordnete Zeliha Arslan kritisiert den Umgang mit Armut im Land. Landesrätin Eva Pawlata (SP) verweist auf die Mindestsicherung. Rund 102.000 Menschen sind laut Armutsbericht in Tirol arm oder armutsgefährdet. Dass Armut keine Randerscheinung mehr sei, betonte kürzlich Caritas-Leiterin Elisabeth Rathgeb.