„Dunkelziffer weit höher“: Grüne fordern Armutsstrategie und bessere Datenlage

Die grüne Landtagsabgeordnete Zeliha Arslan kritisiert den Umgang mit Armut im Land. Landesrätin Eva Pawlata (SP) verweist auf die Mindestsicherung. Rund 102.000 Menschen sind laut Armutsbericht in Tirol arm oder armutsgefährdet. Dass Armut keine Randerscheinung mehr sei, betonte kürzlich Caritas-Leiterin Elisabeth Rathgeb.