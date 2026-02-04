Langlauf-Ass im Interview
Die „alte“ Medaille gibt Stadlober Zuversicht für neue Olympia-Glanztaten
Die Salzburgerin Teresa Stadlober zählt zu den Favoritinnen – vor allem im Skiathlon am Samstag, aber auch im 50-km-Bewerb dann zum Abschluss. Dazu startet sie bei Olympia über 10-km-Freistil und in der Staffel.
© Imago/Eibner/Wiegand
Langläuferin Teresa Stadlober (33) startet als eine der Ersten ins Olympia-Rennen und auch als eine der Favoritinnen. Vor vier Jahren hatte sie im Skiathlon Bronze gewonnen und der bisherige Saisonverlauf spricht ohnehin für die 33-jährige Salzburgerin.