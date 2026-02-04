Ärztemangel am Land
Landärzte gesucht: Finanzielle Hürden schrecken junge Mediziner ab
Das Forum Land lud nach Brixen zur Podiumsdiskussion „Medizin für Land und Leute - Die Zukunft der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum"
© Harald Angerer
Wie kann es mit der ärztlichen Versorgung am Land weitergehen? Diese Frage wurde bei einer Podiumsdiskussion in Brixen diskutiert. Neben einer besseren Abrechnung mit der Gesundheitskasse sollten junge Ärzte motiviert werden, in die Allgemeinmedizin zu gehen.