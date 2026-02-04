Neue Masten kommen

Ohne Lenker über den Brenner? So wird Tirol fit für das autonome Autofahren gemacht

Die Illustration zeigt, wie ein lückenloses Mobilfunknetz entlang der Autobahn für Sicherheit beim autonomen Fahren sorgt.
© Optimus Tower
Beate Troger

Von Beate Troger

Im Zuge eines 17 Mio. Euro schweren EU-Projekts wird die Infrastruktur entlang der Inntal- und die Brennerautobahn für das lenkerlose Fahren vorbereitet. Und das, obwohl die autonomen Systeme in Österreich noch nicht zugelassen sind. Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) will in dem Bereich aber noch heuer Gas geben.

