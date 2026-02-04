Ohne Lenker über den Brenner? So wird Tirol fit für das autonome Autofahren gemacht

Im Zuge eines 17 Mio. Euro schweren EU-Projekts wird die Infrastruktur entlang der Inntal- und die Brennerautobahn für das lenkerlose Fahren vorbereitet. Und das, obwohl die autonomen Systeme in Österreich noch nicht zugelassen sind. Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) will in dem Bereich aber noch heuer Gas geben.