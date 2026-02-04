„Konfetti“ feierte erfolgreiche Premiere in der Imster Stadtbühne

Eine erfolgreiche Premiere feierte vergangenen Freitag das Stück „Konfetti“ der Imster Theatergruppe Humiste unter der Regie von Michael Rudigier. Ab 6. Februar gibt es weitere neun Spieltermine in der Stadtbühne Imst.

Fünf Menschen machen sich in dem Stück der Autorin Ingrid Lausund auf die Suche nach den guten Nachrichten in unserer Welt. Doch das Glück, das sie ersehnen, liegt längst unter dem Schatten ihrer persönlichen Depressionen verborgen. Kämpferisch, jedoch von stetigen großen und kleinen Ablenkungen, die unser Leben beherrschen, eingeholt, wirbeln sie umher wie winzige Konfettistückchen auf dem weitläufigen Parkettfußboden unserer Zeit. (TT.com)