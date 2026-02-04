15 Arbeitgeber ausgezeichnet: Das sind Tirols Familien-freundlichste Betriebe 2025

Innsbruck – Alle zwei Jahre würdigt das Land Tirol mit der Auszeichnung „Familienfreundlichste Betriebe Tirols“ Unternehmen und Institutionen, die aktiv zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie beitragen. Insgesamt 76 Betriebe aus ganz Tirol beteiligten sich an der Ausschreibung für das Jahr 2025 – ein neuer Rekord. Die Urkundenverleihung fand am Dienstag im Landhaus in Innsbruck statt. Überreicht wurden die Urkunden in fünf Kategorien von Familienlandesrätin Astrid Mair und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber.