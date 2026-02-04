325 neue Firmen beleben die Wirtschaft im Bezirk Schwaz

Der Bezirk Schwaz war 2025 ein attraktiver Standort für Neugründungen. 325 neue Unternehmensgründungen tragen zehn Prozent zu den Tiroler Zahlen bei.

Schwaz zeigt sich 2025 als stabiler und attraktiver Standort für Unternehmensgründungen. Mit insgesamt 325 Neugründungen (exklusive selbstständige Personenbetreuer) leiste der Bezirk einen 10 Prozent Beitrag zu den tirolweiten Gründungszahlen und unterstreicht seine wirtschaftliche Dynamik, teilt die Schwazer Wirtschaftskammer mit.

Die Gründungsaktivität im Bezirk Schwaz spiegelt eine breite Branchenstruktur wider und zeigt, dass unternehmerische Initiative auch in herausfordernden Zeiten ein zentraler Motor für regionale Entwicklung bleibt.

„Unternehmensgründungen sind ein starkes Zeichen für Zukunftsorientierung und Mut. Die Zahlen für 2025 zeigen, dass der Bezirk Schwaz ein Umfeld bietet, in dem Ideen entstehen und erfolgreich umgesetzt werden können“, betont WK-Bezirksobfrau Martina Entner.

Neue Unternehmen in vielen Sparten

Die Neugründungen verteilen sich auf viele Sparten: Gewerbe, Handwerk, Handel, Tourismus sowie Information und Consulting. Diese Vielfalt stärke die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des Bezirks und sorge für eine ausgewogene Entwicklung, heißt es seitens der WK. Viele Gründerinnen und Gründer gehen neue Wege, indem sie innovative Geschäftsmodelle umsetzen.

Bezirksstellenleiter Stefan Bletzacher und Obfrau Martina Entner. © WK Schwaz

Die Motive für eine Unternehmensgründung im Bezirk Schwaz sind vielfältig. Viele schätzen die Möglichkeit, ihre berufliche Zukunft selbst zu gestalten. Sie übernehmen Verantwortung und setzen eigene Ideen um. Eine flexiblere Zeit- und Lebensgestaltung sowie langfristige Einkommensperspektiven spielen ebenfalls eine Rolle.

„Die Entscheidung für die Selbstständigkeit ist immer mit Verantwortung verbunden. Umso wichtiger ist es, Gründerinnen und Gründer auf diesem Weg bestmöglich zu unterstützen“, sagt WK-Schwaz Bezirksstellenleiter Stefan Bletzacher.

WK-Bezirksstelle als Anlaufstelle

Die WK-Bezirksstelle Schwaz begleitet angehende Unternehmer. Das reicht von der ersten Idee über rechtliche Fragen bis zur Gewerbeanmeldung. Online-Tools, Informationsveranstaltungen und individuelle Beratung ergänzen das Angebot.