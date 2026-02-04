16-Jähriger in Innsbrucker Wohnung überfallen: Vier Jugendliche festgenommen

Innsbruck – Eine Gruppe von Jugendlichen soll vergangene Woche am Montag gegen 21.30 Uhr einen 16-Jährigen in seiner Wohnung überfallen haben. Die teils maskierten Beschuldigten drohten dem Teenager mit einem Klappmesser und verlangten Bargeld und Suchtmittel. Als dieser Versuch erfolglos blieb, unterstrichen sie ihre Drohungen mit Schlägen gegen den Kopf und den Oberkörper des Opfers. Als die Täter auch dann nicht an die gewünschte Beute kamen, raubten sie diverse Kleidungsstücke sowie den Personalausweis des Opfers. Der 16-Jährige erlitt während des Raubes leichte Verletzungen.

Einige Stunden nach der Tat wurde ein 17-Jähriger in der Nähe des Innsbrucker Hauptbahnhofes festgenommen. Er hatte mehrere der gestohlenen Gegenstände bei sich, wie die Polizei berichtet. Die drei weiteren Mittäter:innen, zwei Mädchen und ein Bursche zwischen 14 und 17 Jahren, wurden im Laufe des nächsten Tages festgenommen.