Zug-Schaffner in Deutschland starb nach Angriff durch Schwarzfahrer

Kaiserslautern – Nach einem Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist der Mann nach Angaben der Deutschen Bahn vom Dienstag an seinen Verletzungen gestorben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein 26-Jähriger den 36 Jahre alten Bahnmitarbeiter am Montagabend attackiert, als der Regionalexpress den Bahnhof Landstuhl im Kreis Kaiserslautern verlassen hatte.

Da der 26-Jährige keinen Fahrschein vorzeigen konnte, sollte er des Zuges verwiesen werden – daraufhin kam es laut Polizei zum Angriff. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft wurde das Opfer dabei durch Faustschläge gegen den Kopf schwer verletzt.

Im Krankenhaus verstorben

Der Zugbegleiter wurde noch vor Ort reanimiert. Fahrgäste leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Polizei. Der zunächst lebensgefährlich Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen fest. Bei dem mutmaßlichen Täter handle es sich um einen Griechen ohne Wohnsitz in Deutschland, sagte eine Polizeisprecherin. Der 26-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Wir alle bei der Deutschen Bahn verurteilen diesen schrecklichen Gewaltexzess und den völlig sinnlosen Tod des Kollegen aufs Schärfste. Evelyn Palla, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn