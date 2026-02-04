Sicher, ängstlich oder vermeidend: Wie wir lieben und warum – was der Bindungsstil über uns verrät

Judith Heizer unterstützt Menschen dabei, sich um die wichtigste Beziehung ihres Lebens zu kümmern: Die zu sich selbst. In ihren Coachings begleitet sie ihre KlientInnen zur eigenen beruflichen und privaten Lebensvision und einem Leben mit mehr Energie, Lebensfreude und Gelassenheit. Dabei verbindet sie kraftvolle Impulse mit Einfühlungsvermögen und effiziente Methoden mit moderner Spiritualität. Weiters ist Judith Heizer Dozentin an der Universität Innsbruck und der Sigmund Freud Privatuniversität Wien.