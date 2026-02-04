Politiker, Milliardäre, Royals und Co: Diese Promis tauchen in den Epstein-Akten auf

Das US-Justizministerium hat vergangene Woche weitere Ermittlungsakten zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Darin sind zahlreiche prominente Namen zu finden.

Mehr als drei Millionen Seiten an Dokumenten, Tausende Videos und weit mehr als 100.000 Fotos hat das US-Justizministerium veröffentlicht. Neben E-Mails sind unter anderem Gerichtsdokumente, ärztliche Gutachten und Ermittlungsunterlagen publik geworden. Der stellvertretende US-Justizminister Todd Blanche sagte, auch pornografisches Material sei unter den Dateien. Insgesamt sind mittlerweile elf Datensätze auf der Webseite des Justizministeriums zu finden. Mit der Veröffentlichung der ersten Akten hatte das Justizministerium Ende Dezember begonnen.

Viele der neuen Dateien reichen mehr als ein Jahrzehnt zurück und werfen Licht auf die Beziehungen des Sexualstraftäters, nachdem er bereits 2008 zu einer Haftstrafe verurteilt worden war. Auch zahlreiche unkenntlich gemachte Dokumente sind zu finden. Geschwärzt habe man unter anderem persönliche Daten von Opfern. Von der Veröffentlichung ausgenommen wurde auch pornografisches Material, auf dem Kinder zu sehen seien, sowie alles, was die Ermittlungen auf Bundesebene behindern könne, hieß es. Das Ministerium stellte klar, dass „bekannte Persönlichkeiten und Politiker“ ausdrücklich nicht unkenntlich gemacht worden seien.

Welche Promis kommen namentlich in den Akten vor?

Bill Gates

Zu den bekanntesten Namen in den neu veröffentlichten Unterlagen gehört einer der reichsten Menschen der Welt, Bill Gates. Der Name des Microsoft-Gründers kommt in zwei E-Mails vor, die 2013 offenbar von Epstein an sein eigenes Konto geschickt wurden, wie US-Medien berichten. Darin gibt Epstein an, Gates Medikamente besorgt zu haben, „um mit den Folgen von Sex mit russischen Mädchen fertig zu werden“.

In einer Stellungnahme, aus der mehrere Medien zitieren, sagte ein Gates-Sprecher: „Diese Behauptungen – von einem erwiesenen, verärgerten Lügner – sind absolut absurd und völlig falsch.“

Microsoft-Gründer Bill Gates.

Donald Trump

Der Name des US-Präsidenten kommt in den neuen Akten häufig vor – nach Angaben der New York Times in mindestens 4500 Dokumenten. Trump kannte Epstein gut, wie frühere Fotos der beiden zeigen. Der US-Präsident bestreitet jegliche Verwicklung in die kriminellen Machenschaften.

Für Aufsehen in zahlreichen Medien sorgte etwa eine FBI-Liste mit Anschuldigungen gegen Trump, die bei der US-Bundespolizei eingegangen waren. Vom Justizministerium hieß es, einige der Dokumente enthielten unwahre Behauptungen gegen Trump, die dem FBI kurz vor der Wahl 2020 vorgelegt worden seien.

US-Präsident Donald Trump (l.) und Jeffrey Epstein (m.) im Gespräch mit einer unbekannten Frau.

Howard Lutnick

Auch US-Handelsminister Howard Lutnick kommt in den Unterlagen vor. In einer E-Mail von 2012 scheint er den Medienberichten zufolge einen Besuch auf Epsteins Insel zu planen. Lutnick hatte vergangenes Jahr in einem Podcast über Epstein gesagt, er habe schon 2005 entschieden, mit dieser „widerlichen Person“ nie wieder in einem Raum sein zu wollen.

US-Handelsminister Howard Lutnick.

Melinda Gates

Die Enthüllungen aus den Epstein-Akten holen Melinda French Gates erneut ein. Die Ex-Frau von Microsoft-Mitgründer Bill Gates sprach in einem Interview mit dem US-Sender NPR von „sehr, sehr schmerzhaften Zeiten“ in ihrer Ehe – und zeigte sich zugleich erleichtert, heute Abstand von dem Komplex zu haben: „Ich bin sehr froh, weg von all dem Dreck zu sein“, sagte sie. Die Ehe der beiden endete 2021 nach 27 Jahren.

In den Akten findet sich ein E-Mail-Entwurf aus dem Jahr 2013, der im Konto Epsteins gespeichert war, er richtet sich offenbar an Bill Gates. Der Entwurf thematisiert Spannungen zwischen Gates und seiner damaligen Ehefrau sowie gescheiterte Geschäftsbeziehungen. Zudem enthält er unbelegte Vorwürfe persönlicher Natur – darunter den Hinweis, Gates habe Epstein gebeten, E-Mails zu löschen, die sich auf eine mögliche Geschlechtskrankheit sowie intime Details bezogen hätten. Belege dafür gibt es nicht.

Melinda French Gates war 27 Jahre lang mit Microsoft-Gründer Bill Gates verheiratet.

Elon Musk

Auch Tech-Milliardär Elon Musk kommt in den Akten vor. Von ihm gibt es unter anderem einen E-Mail-Austausch aus dem Jahr 2012 mit Epstein, in dem Musk anscheinend einen Besuch auf Epsteins Insel organisiert und diesen fragt, an welchem Tag die „wildeste Party“ dort steigen werde. Musk betonte nach Veröffentlichung der neuen Akten, nur sehr wenig Kontakt zu Epstein gehabt zu haben. Er sei sich bewusst gewesen, „dass einige E-Mail-Korrespondenzen mit ihm falsch interpretiert und von Kritikern dazu benutzt werden könnten, meinen Namen zu beschmutzen“.

Tech-Milliardär Elon Musk.

Andrew Mountbatten-Windsor

Die neuen Akten scheinen auch Einblick in Epsteins Korrespondenz mit dem früheren britischen Prinzen Andrew (65) zu geben. Britische Medien stürzten sich auf zahlreiche E-Mails und mehrere Bilder, die Andrew auf allen Vieren gebeugt über eine junge Frau, deren Gesicht geschwärzt ist, zeigen sollen. Der Ex-Prinz musste wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein bereits alle seine Ehren und Titel abgeben und heißt nur noch Andrew Mountbatten-Windsor. Die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs im Epstein-Skandal weist er zurück. Auch bei den vergangenen Veröffentlichungen kam er bereits – etwa mit Bildern – vor.

Dieses Bild in den Akten soll Andrew auf allen Vieren gebeugt über eine junge Frau zeigen, deren Gesicht geschwärzt ist.

Sarah Ferguson

Laut den Epstein-Akten hatten Sarah Ferguson, die Ex-Frau des früheren britischen Prinzen Andrew, und Jeffrey Epstein eine freundschaftliche Beziehung. 2011 hatte „Fergie“ in einem Interview mit der Zeitung Evening Standard zugegeben, von Epstein 15.000 Pfund (derzeit etwa 17.000 Euro) angenommen zu haben und öffentlich bedauert, Kontakt zu Epstein gehabt zu haben. Sie soll sich einem Bericht der Sun zufolge aber dafür bei Epstein später per E-Mail „zutiefst“ entschuldigt haben. Die Freundschaft soll weiterhin bestanden haben. Ferguson verlor ihren Titel als Herzogin von York. Nun, wenige Tage nach Veröffentlichung der neuen Akten, schließt auch ihre Stiftung „Sarah‘s Trust“.

Sarah Ferguson war mit dem früheren Prinzen Andrew verheiratet.

Mette-Marit

Nicht nur in Großbritannien brachten die Files royale Kreise in Bedrängnis: Zahlreiche Mails und Nachrichten zwischen der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit und Epstein offenbaren Medienberichten zufolge ein über Jahre gepflegtes freundschaftliches Verhältnis der beiden. Demnach verbrachte sie etwa einen Urlaub in Epsteins Haus in Florida und tauschte sich mit ihm über persönliche Anliegen aus. Noch am Freitagabend entschuldigte sich die Kronprinzessin: Das Ganze sei „einfach peinlich“, hieß es.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit verbrachte sogar einen Urlaub in Epsteins Haus in Florida.

Mona Juul

Auch eine weitere Norwegerin kommt in den Akten vor: die Botschafterin Mona Juul. Sie wurde mittlerweile suspendiert. Juul amtierte früher als Norwegens Botschafterin bei den Vereinten Nationen, heute ist sie als Chefdiplomatin in Jordanien tätig. Sie und ihr Ehemann Terje Röd-Larsen spielten eine wichtige Rolle bei den langwierigen geheimen Verhandlungen zwischen Israel und der palästinensischen PLO, die Anfang der 1990er Jahre zum Friedensabkommen von Oslo führten. Medienberichten zufolge sind die beiden Kinder des Paares im Testament des US-Investors als Erben einer Summe von insgesamt zehn Millionen Dollar (8,5 Millionen Euro) eingesetzt.

Mona Juul ist als Chefdiplomatin in Jordanien tätig, früher war sie Norwegens Botschafterin bei den Vereinten Nationen.

Thorbjörn Jagland & Börge Brende

Neben Juul tauchen norwegischen Medien zufolge auch der Name des ehemaligen Ministerpräsidenten und früheren Generalsekretärs des Europarates, Thorbjörn Jagland, und des früheren Außenministers Börge Brende in den neuen Dokumenten auf. Brende ist heute Präsident des Weltwirtschaftsforums in Davos. Er traf Epstein 2018 und 2019 mehrmals in New York zum Essen. Im November vergangenen Jahres hatte er gegenüber der norwegischen Zeitung "Aftenposten" erklärt, er habe mit Epstein "nie etwas zu tun gehabt".

Thorbjörn Jagland, ehemaliger Ministerpräsident und früherer Generalsekretärs des Europarates.

Peter Mandelson

E-Mail-Verläufe aus den vom US-Justizministerium veröffentlichten Akten legen nahe, dass der frühere britische Wirtschaftsminister Peter Mandelson während der Finanz- und Wirtschaftskrise sensible Informationen an Epstein weitergegeben haben könnte. Die E-Mails fallen in die Zeit Mandelsons als Wirtschaftsminister unter Premierminister Gordon Brown 2008 bis 2010. Demnach soll Mandelson unter anderem die Entscheidung für einen 500-Milliarden-Euro-Rettungsschirm in der Euro-Krise einen Tag vor deren Verkündung an Epstein weitergegeben haben. Zudem legen die Nachrichten nahe, dass er versuchte, die Einführung einer Steuer auf Boni für Banker zu verhindern. Mandelson ist wegen seiner Verbindungen zu Epstein bereits aus der Labour-Partei ausgetreten.

Der frühere britische Wirtschaftsminister Peter Mandelson soll sensible Informationen an Epstein weitergegeben haben.

Richard Branson

Auch der Name des britischen Milliardärs Richard Branson fällt, der Epstein auffordert, seinen „Harem“ beim nächsten Treffen mitzubringen. Verifizieren lassen sich all diese Angaben nicht. Keiner der Genannten wurde bisher offiziell beschuldigt.

Der Name des britischen Milliardärs Richard Branson taucht in den Akten auf.

Miroslav Lajcak

Der slowakische Ex-Außenminister hat im Zusammenhang mit der Veröffentlichung weiterer Epstein-Dokumente seinen Rücktritt als Regierungsberater erklärt. Das Nachrichtenportal 360tka veröffentlichte Chatprotokolle, die aus den neu vom US-Justizministerium veröffentlichten Ermittlungsakten zum Fall Epstein stammen sollen. Diesen zufolge hat Jeffrey Epstein Lajcak junge Frauen angeboten. Sie seien „wahrscheinlich zu jung für dich“, habe Epstein geschrieben, worauf Lajcak geantwortet habe: „Du hast mich nicht in Action erlebt.“ Der Politiker habe im Gegenzug seine Kontakte zu Fico angeboten. Lajcak wies die Vorwürfe indes zurück: „Ich stehe unter Schock.“ Er habe nie mit Epstein über Frauen gesprochen und auch keine Treffen für diesen organisiert. (TT.com)

Der slowakische Ex-Außenminister Miroslav Lajcak.

Was wird Jeffrey Epstein vorgeworfen? Epstein steht unter Verdacht, tausende Minderjährige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Er war erstmals 2008 verurteilt worden, weil er die Dienste von minderjährigen Prostituierten in Anspruch genommen hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft lautete die Strafe damals aber nur 18 Monate Gefängnis. 2019 wurde Epstein unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erneut festgenommen. Rund einen Monat nach seiner Festnahme wurde er erhängt in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben beging er Suizid.