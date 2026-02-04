Abfahrer muss nach Sturz Olympia-Traum begraben: „Mein Körper ist zu kaputt“

Henrik von Appen verkündete nach seinem folgenschweren Sturz in der Abfahrt von Crans-Montana am Sonntag sein Olympia-Aus.

„Mein Körper ist zu kaputt, um um Medaillen zu kämpfen. Deshalb habe ich mich zusammen mit meinem geliebten Team entschieden, meine olympischen Ambitionen nicht weiterzuverfolgen und die Saison vorzeitig zu beenden“, schrieb der Chilene. Nähere Angaben zu seinen Verletzungen machte der 31-Jährige nicht, ergänzte aber: „Dieser Sport ist brutal.“