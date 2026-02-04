Kiebitz beeindruckt
Intensive Landwirtschaft und keine Moore mehr: Vogel des Jahres aus Tirol verschwunden
Der Kiebitz, der oft mit dem Wiedehopf verwechselt wird, beeindruckt mit seinem Federschopf. Der Bodenbrüter und Zugvogel steht in Österreich auf der Roten Liste der potenziell gefährdeten Arten.
© Flora Bittermann
Der Kiebitz war auch in Tirol heimisch, doch Studien zeigen, dass die intensive Landwirtschaft und Landschaftsveränderungen dazu geführt haben, dass der Vogel des Jahres 2026 nicht mehr hier brütet.