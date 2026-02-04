Ende einer Ära?

Salzburger Festspielchef unter Druck: Markus Hinterhäuser, der Schwierige

Markus Hinterhäuser (67) ist seit zehn Jahren künstlerischer Kopf der Salzburger Festspiele. Endet seine Ära im Streit?
© APA/Steinmaurer
Markus Schramek

Von Markus Schramek