Literarische Wiederentdeckung in Lienz: Beate Himmelstoß liest Lena Christ

Die Bücherei Lienz lädt am 11. Februar um 19 Uhr zu einer Lesung ein. Sprecherin Beate Himmelstoß präsentiert Lena Christs Roman "Die Rumplhanni". Dieses Werk von 1916 gilt als einer der eindrucksvollsten Heimatromane der bayerischen Literatur.

Lienz – Autorin Lena Christ zeichnet in ihrem Roman das Leben von Johanna Rumpl nach: einer Frau, die sich mit Klugheit, Durchsetzungskraft und unerschütterlichem Überlebenswillen gegen die sozialen Härten ihrer Zeit behauptet. Das Buch verbindet Milieubeobachtung mit psychologischer Tiefe. Eine klare, direkte bayerische Sprache prägt den Text.