Liebe Tiroler Autofreunde!

Grundsätzlich ist es zu begrüßen, wenn die Politik Maßnahmen setzt, um Betrug zu bekämpfen. Nicht geglückt ist aber jenes neue Gesetz, das den Export von Gebrauchtwagen dahingehend erschwert, dass die anteilige Rückerstattung einer bereits gezahlten Normverbrauchsabgabe (NoVA) entfällt, und zwar für Fahrzeuge, die mehr als vier Jahre in Österreich zugelassen waren.

Der ursprüngliche Gesetzesvorschlag war sogar noch schärfer formuliert, zumal er die Regelung mit den vier Jahren nicht vorgesehen hat. Durch die Entschärfung sind wenigstens Jungwagen, Vorführfahrzeuge und ein Teil der Leasing-Rückläufer nicht von der neuen NoVA-Bestimmung betroffen – dennoch geht die Gesetzesänderung zu weit, da sie den grenzüberschreitenden Handel von älteren, mit einer NoVA belasteten Gebrauchtwagen unterbindet oder zumindest erschwert, da diese kaum mit den Preisen der ausländischen Konkurrenz mithalten können. Damit dürfte die neue Bestimmung hinsichtlich des EU-Rechts mehr als problematisch sein. Es leiden im Übrigen nicht nur Autohändler unter der Maßnahme, sondern auch Privatverkäufer. Darüber hinaus hat die Neuregelung zu einer weiteren Komplexität des ohnehin schon unübersichtlichen NoVA-Gesetzes geführt. Hier ist eine Vereinfachung längst überfällig.