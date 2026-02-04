Liebe Tiroler Autofreunde!
Grundsätzlich ist es zu begrüßen, wenn die Politik Maßnahmen setzt, um Betrug zu bekämpfen. Nicht geglückt ist aber jenes neue Gesetz, das den Export von Gebrauchtwagen dahingehend erschwert, dass die anteilige Rückerstattung einer bereits gezahlten Normverbrauchsabgabe (NoVA) entfällt, und zwar für Fahrzeuge, die mehr als vier Jahre in Österreich zugelassen waren.
„Zwar fällt die neue NoVA-Regelung für zum Export bestimmte Gebrauchtwagen nicht so drastisch aus wie geplant aus, dennoch geht sie zu weit.“
Dieter Unterberger
Der ursprüngliche Gesetzesvorschlag war sogar noch schärfer formuliert, zumal er die Regelung mit den vier Jahren nicht vorgesehen hat. Durch die Entschärfung sind wenigstens Jungwagen, Vorführfahrzeuge und ein Teil der Leasing-Rückläufer nicht von der neuen NoVA-Bestimmung betroffen – dennoch geht die Gesetzesänderung zu weit, da sie den grenzüberschreitenden Handel von älteren, mit einer NoVA belasteten Gebrauchtwagen unterbindet oder zumindest erschwert, da diese kaum mit den Preisen der ausländischen Konkurrenz mithalten können. Damit dürfte die neue Bestimmung hinsichtlich des EU-Rechts mehr als problematisch sein. Es leiden im Übrigen nicht nur Autohändler unter der Maßnahme, sondern auch Privatverkäufer. Darüber hinaus hat die Neuregelung zu einer weiteren Komplexität des ohnehin schon unübersichtlichen NoVA-Gesetzes geführt. Hier ist eine Vereinfachung längst überfällig.
Dieter Unterberger, Gremialobmann des Tiroler Autohandels in der Tiroler Wirtschaftskammer
Bedeutung der österreichischen und der Tiroler Autobranche
Arbeitsplätze Österreich
354.000 Stellen lassen sich der Automobilwirtschaft zuordnen.
Arbeitsplätze Tirol
269 Dienstgeber beschäftigen im Autohandel 3460 Personen (davon sind 55 Lehrlinge), dazu kommen 264 Ein-Personen-Unternehmen.
Neuzulassungen Österreich
2025 wurden 284.978 Neufahrzeuge zugelassen (plus 12,3 Prozent gegenüber 2024).
Neuzulassungen Tirol
Im Bundesland gab es vergangenes Jahr 26.589 Neuzulassungen (plus 22,5 Prozent gegenüber 2024).