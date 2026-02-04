Bürgermeister Günter Salchner und der „Grolltroll“ in der Stadtbibliothek
Die Stadtbibliothek Reutte lädt am Mittwoch, 18. Februar, ab 15 Uhr zu einer besonderen Veranstaltung für Kinder ab drei Jahren ein. Bürgermeister Günter Salchner liest aus dem Buch „Der Grolltroll … jetzt reicht’s!“.
Reutte – Das Buch erzählt von einem Abenteuerspielplatz auf der anderen Waldseite. Der Grolltroll und seine Freunde wollen diesen entdecken. Dort gibt es eine Astgabelrutsche und ein Kastanienbad. Eine Baumkronenschiffschaukel, ein Hüpfspringkissen, eine Kletterfelswand und ein großer Sandstrandsee locken. Doch die Stimmung kippt schnell. Eine rücksichtslose Katze und ihre zwei Freunde erscheinen. Sie nehmen sich einfach alles, was sie wollen. Der Grolltroll spürt Wut in sich aufsteigen. So behandelt man andere nicht.
Neben dem Vorlesen bietet die Bücherei auch Bastelmöglichkeiten an. Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet.
Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch auf maximal 20 Kinder beschränkt. Anmeldungen sind unter Telefon 05672/62382 oder per E-Mail an info@buecherei-reutte.at erbeten.