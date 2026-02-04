Bürgermeister Günter Salchner und der „Grolltroll“ in der Stadtbibliothek

Reutte – Das Buch erzählt von einem Abenteuerspielplatz auf der anderen Waldseite. Der Grolltroll und seine Freunde wollen diesen entdecken. Dort gibt es eine Astgabelrutsche und ein Kastanienbad. Eine Baumkronenschiffschaukel, ein Hüpfspringkissen, eine Kletterfelswand und ein großer Sandstrandsee locken. Doch die Stimmung kippt schnell. Eine rücksichtslose Katze und ihre zwei Freunde erscheinen. Sie nehmen sich einfach alles, was sie wollen. Der Grolltroll spürt Wut in sich aufsteigen. So behandelt man andere nicht.