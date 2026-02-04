Offroad-Legende erstrahlt in neuem Glanz

Fürs Modelljahr 2026 hat sich der Defender schick gemacht: Das Update umfasst ein verändertes Leuchtendesign, einen größeren Touchscreen und mehr Sicherheitsfeatures.

Der Defender bleibt trotz jüngst erfolgter Modernisierung das, was die Kundinnen und Kunden von ihm erwarten: ein lupenreiner Geländewagen, der selbst die herausforderndsten Offroad-Aufgaben zu meistern pflegt. Dabei behilflich sind ihm die großzügige Bodenfreiheit, verbunden mit großen Böschungs- und Rampenwinkeln, sowie das Geländeprogramm Terrain Response, das ausgewählte Defender-Charakteristika auf den jeweiligen Untergrund ­ausrichtet.

Mit dem kürzlich erfolgten Update erhielt der Defender unter anderem neu gezeichnete Front- und Rücklichter, eine größere Auswahl an Lackierungen und mehr Optionen bei den Leichtmetallfelgen. Innen fällt auf Anhieb der größere Bildschirm auf, der die Mittelkonsole mit einer Diagonale von 13,1 Zoll dominiert.

Es bleibt bei den drei Defender-Karosserievarianten 90, 110 und 130. © Land Rover

Schließlich glänzt der Ausnahme-Offroader mit neuen Sicherheitsdetails, darunter befindet sich eine neue Kamera zur Überwachung der Aufmerksamkeit des Fahrers.

Die Karosserievarianten umfassen wie gewohnt den Defender 90, den Defender 110 und den Defender 130 sowie das 635 PS starke Topmodell Octa, das mit einem V8-Turbobenziner bestückt ist.

Ein weiteres zügiges Modell ist der Defender 90 V8, der mit einem Aggregat versehen ist, das 525 PS leistet und 625 Newtonmeter Drehmoment stemmt. Besonders beliebt im Defender-Programm sind grundsätzlich die Sechszylinder-Turbodiesel, die 200 bzw. 249 PS leisten. Ein technisches Schmankerl liefert der weiter im Programm bleibende Plug-in-Hybrid (für den Defender 110).