Rebekka Ruétz bringt Kufsteinerland zur Berlin Fashion Week

Der Tourismusverband Kufsteinerland präsentierte sich kürzlich bei der Berlin Fashion Week. Dort zeigte die Tiroler Designerin Rebekka Ruétz ihre Herbst/Winter-Kollektion „LILITH" in der Alten Münzerei.

Die Kollektion „LILITH" griff Themen wie Herkunft, Erdung und Widerstandskraft auf. Rebekka Ruétz entwickelte dafür einen exklusiven Print. Dieser Print spiegelte die Landschaft des Kaisergebirges wider. Er verband Natur, Kultur und urbanes Leben der Region.

Eine Virtual-Reality-Installation ergänzte die Modenschau. Besucher konnten das Kufsteinerland dabei digital erleben. Kurze Filme führten durch alpine Landschaften und kulturelle Schauplätze. Gäste, Medienschaffende und Influencer tauchten so in die Region ein.

Kooperation aktiv weiterentwickeln

Der Tourismusverband unterstrich die Bedeutung der Präsentation. Vor Ort waren TVB-Obmann Georg Hörhager und Marketingleiterin Sabine Jahns. Zwei weitere Teammitglieder begleiteten sie. Die Kooperation soll sich so aktiv weiterentwickeln. Ziel ist es, das Kufsteinerland in einem Umfeld für neue Eindrücke zu positionieren.

Die Grundidee der Zusammenarbeit lautet: Berge in die Modeszene zu bringen, schafft neue Zugänge. Das Kufsteinerland wurde dabei als Inspirationsraum erfahrbar. Es ist ein Ort, der Gestaltung, Natur und zeitgenössisches Denken verbindet. So erreicht die Region ein internationales, urbanes Publikum. Dies stärkt die Wahrnehmung des Kufsteinerlandes als Ort für Kultur, Design und regionale Identität.

Zusammenspiel von Kultur und Natur

TVB-Obmann Georg Hörhager betonte: „Das Kufsteinerland steht für das Zusammenspiel von Kultur und Natur. Die erneute Zusammenarbeit mit Rebekka Ruétz bietet uns die Chance, diese Haltung in der Hauptstadt einem urbanen, international orientierten Publikum zu vermitteln.“