Stelvio zeigte ihre Zähne: Norweger Möller nach Sturz mit Hubschrauber geborgen
Fredrik Möller wurde verletzt ins Krankenhaus geflogen.
Der Norweger Fredrik Möller ist in Bormio im Training für die Abfahrt der Herren schwer gestürzt und musste mit dem Helikopter geborgen werden. Möller wurde auf der Stelvio in einer langgezogenen Linkskurve abgeworfen, krachte in die Fangnetze und verletzte sich laut ersten Angaben an der Schulter.
Erst vor wenigen Wochen kam der Speedspezialist in Gröden schwer zu Sturz und schlug sich dabei zwei Zähne aus und erlitt zudem Rückenfrakturen.
Nach dem Ausfall von Team-Leader Aleksander Aamodt Kilde ist das der zweite schwere Schlag für Norwegens Ski-Team. (TT.com)
