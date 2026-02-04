Stelvio zeigte ihre Zähne: Norweger Möller nach Sturz mit Hubschrauber geborgen

Der Norweger Fredrik Möller ist in Bormio im Training für die Abfahrt der Herren schwer gestürzt und musste mit dem Helikopter geborgen werden. Möller wurde auf der Stelvio in einer langgezogenen Linkskurve abgeworfen, krachte in die Fangnetze und verletzte sich laut ersten Angaben an der Schulter.