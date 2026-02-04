Erste Diagnose da

Stelvio zeigte ihre Zähne: Norweger Möller nach Sturz mit Hubschrauber geborgen

Fredrik Möller wurde verletzt ins Krankenhaus geflogen.
Der Norweger Fredrik Möller ist in Bormio im Training für die Abfahrt der Herren schwer gestürzt und musste mit dem Helikopter geborgen werden. Möller wurde auf der Stelvio in einer langgezogenen Linkskurve abgeworfen, krachte in die Fangnetze und verletzte sich laut ersten Angaben an der Schulter.

Video | Sturz von Möller

Erst vor wenigen Wochen kam der Speedspezialist in Gröden schwer zu Sturz und schlug sich dabei zwei Zähne aus und erlitt zudem Rückenfrakturen.

Nach dem Ausfall von Team-Leader Aleksander Aamodt Kilde ist das der zweite schwere Schlag für Norwegens Ski-Team. (TT.com)

