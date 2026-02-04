Schwerer Investment-Scam im Bezirk Kitzbühel: 51-Jähriger verlor mehr als 10.000 Euro

Kitzbühel – Ein 51-jähriger Österreicher wurde Anfang Januar durch eine Social-Media-Werbung zu einem vermeintlichen Investment verleitet. Durch das Anklicken der Werbung nahmen Scammer Kontakt zu ihm auf. Er wurde sowohl telefonisch als auch über diverse Online-Plattformen zu mehreren Überweisungen auf ausländische Konten verleitet, berichtet die Polizei. Auch seine 52-jährige Ehefrau wurde in den Überweisungsprozess eingebunden.