Schwerer Investment-Scam im Bezirk Kitzbühel: 51-Jähriger verlor mehr als 10.000 Euro
Kitzbühel – Ein 51-jähriger Österreicher wurde Anfang Januar durch eine Social-Media-Werbung zu einem vermeintlichen Investment verleitet. Durch das Anklicken der Werbung nahmen Scammer Kontakt zu ihm auf. Er wurde sowohl telefonisch als auch über diverse Online-Plattformen zu mehreren Überweisungen auf ausländische Konten verleitet, berichtet die Polizei. Auch seine 52-jährige Ehefrau wurde in den Überweisungsprozess eingebunden.
Es wurden unter anderem Fernzugriffe, die Eröffnung mehrerer Krypto-Konten sowie zusätzliche Gebühren für angebliche Auszahlungen gefordert. Diese Auszahlungen erfolgten jedoch nie. Den beiden Geschädigten entstand ein finanzieller Gesamtschaden in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Nun erstattete er Anzeige bei der Polizeiinspektion Erpfendorf. (TT.com)