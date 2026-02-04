Getränke-Branche tagt im Brixental: Pletzer Resorts sichern Event in Hopfgarten
Hopfgarten festigt seine Rolle als wichtiger Tagungsort: Die Pletzer Resorts sicherten die „Getränke Impulse Tage“ erfolgreich für weitere Jahre. Über 80 Branchenführer trafen sich drei Tage lang im Hotel Das Hohe Salve.
Hopfgarten im Brixental – Das Seminar- und Konferenzgeschäft sind eine wichtige Säule im Hotel Das Hohe Salve in Hopfgarten. „Wir wickeln übers Jahr mittlerweile über 80 Veranstaltungen ab, von großen, internationalen Tagungen bis zum Teambuilding-Workshop“, erklärt Egon Kahr, Geschäftsführer der Pletzer Resorts.
Brauer zu Gast
Heuer erstmals im Brixental zu Gast waren die Getränke Impulse Tage– der Branchentreffpunkt für die Top-Entscheider aus der österreichischen und deutschen Getränkeindustrie. Über 80 Inhaber und Geschäftsführer aus Familienbrauereien, Mineralbrunnen, Fruchtsafthersteller, Wein und dem Getränke-Fachgroßhandel diskutierten drei Tage lang über die Trends und die Zukunft des Marktes, darunter Heinrich-Dieter Kiener (Stiegl-Brauerei), Raphael Rauer (Warsteiner), Wolfgang Kuffner (Erdinger Weißbräu), Mirco Wiegert (fritz-kola) oder Stephan und Boris Voelkel (Voelkel Bio-Natursäfte).
Ein Trend ist dabei klar feststellbar: Alkoholfreie und alkoholreduzierte Getränke sind weiter auf dem Vormarsch. „Das stellen wir auch in unseren Häusern fest“, betont Kahr: „Entsprechend ist es wichtig, sich als Gastronomiebetrieb auf diese neuen Konsumgewohnheiten einzustellen.“
Hochkarätiger Gast
Besonderes Highlight und brandaktuell war ein Vortrag des ehemaligen luxemburgischen Außenministers Jean Asselborn zur politischen und wirtschaftlichen Zukunft Europas. Auch nächstes Jahr werden wieder zahlreiche Top-ReferentInnen erwartet. Die Getränke Impulse Tage wollen nämlich längerfristig in Tirol bleiben. „Die einmalige Lage in der Kitzbüheler Bergwelt sowie eine perfekte Betreuung durch den Gastgeber lassen uns gerne wieder kommen“, sagt Veranstalter Dieter Klenk.