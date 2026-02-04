Getränke-Branche tagt im Brixental: Pletzer Resorts sichern Event in Hopfgarten

Hopfgarten festigt seine Rolle als wichtiger Tagungsort: Die Pletzer Resorts sicherten die „Getränke Impulse Tage“ erfolgreich für weitere Jahre. Über 80 Branchenführer trafen sich drei Tage lang im Hotel Das Hohe Salve.

Hopfgarten im Brixental – Das Seminar- und Konferenzgeschäft sind eine wichtige Säule im Hotel Das Hohe Salve in Hopfgarten. „Wir wickeln übers Jahr mittlerweile über 80 Veranstaltungen ab, von großen, internationalen Tagungen bis zum Teambuilding-Workshop“, erklärt Egon Kahr, Geschäftsführer der Pletzer Resorts.

Brauer zu Gast

Heuer erstmals im Brixental zu Gast waren die Getränke Impulse Tage– der Branchentreffpunkt für die Top-Entscheider aus der österreichischen und deutschen Getränkeindustrie. Über 80 Inhaber und Geschäftsführer aus Familienbrauereien, Mineralbrunnen, Fruchtsafthersteller, Wein und dem Getränke-Fachgroßhandel diskutierten drei Tage lang über die Trends und die Zukunft des Marktes, darunter Heinrich-Dieter Kiener (Stiegl-Brauerei), Raphael Rauer (Warsteiner), Wolfgang Kuffner (Erdinger Weißbräu), Mirco Wiegert (fritz-kola) oder Stephan und Boris Voelkel (Voelkel Bio-Natursäfte).

Ein Trend ist dabei klar feststellbar: Alkoholfreie und alkoholreduzierte Getränke sind weiter auf dem Vormarsch. „Das stellen wir auch in unseren Häusern fest“, betont Kahr: „Entsprechend ist es wichtig, sich als Gastronomiebetrieb auf diese neuen Konsumgewohnheiten einzustellen.“

Hochkarätiger Gast