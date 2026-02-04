Ausstellung mit Nationalpark Hohe Tauern zeigt Bedeutung alpiner Schutzgebiete

Der Nationalpark Hohe Tauern Tirol und der Nationalpark Dolomiti Bellunesi präsentieren gemeinsam die Wanderausstellung „Protected Futures“. Sie startete Ende Jänner in Venedig/Mestre. Dort macht sie bis zum 6. April 2026 die Bedeutung alpiner Schutzgebiete sichtbar. Ziel ist es, den Natur- und Artenschutz im Alpenraum in Großstädten zu beleuchten.

Venedig – Die Nationalparks Hohe Tauern und Dolomiti Bellunesi zählen zu den bedeutendsten Schutzgebieten der Alpen. Sie bilden wichtige Rückzugsorte für eine artenreiche Natur. Zudem sind sie beliebte Ziele für Naturliebhaber, fernab des Massentourismus. Die Wanderausstellung beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Schutzgebiete. Sie vermittelt ihre ökologische, kulturelle und historische Bedeutung und weckt Interesse an diesen Regionen.

Die Ausstellung „Protected Futures“ zeigt die alpine Biodiversität. Sie beleuchtet auch die historische Landnutzung und aktuelle Naturschutz-Herausforderungen. Audiostationen präsentieren Originaltöne von Bewohnern beider Regionen. Multimediale Inhalte und ein interaktives Modul ergänzen das Angebot. Besucher können sich so mit der Verbindung von Mensch, Natur, Wasser und Bergen beschäftigen. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Klimawandels.

Ein Interreg-CLLD-Dolomiti-Live-Projekt ermöglicht die Kooperation. Die modulare Wanderausstellung tourt in den nächsten Jahren weiter. Nächste Stationen sind Mailand, Innsbruck, Wien und München.

Infobox: "Protected Futures"