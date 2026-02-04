Rechtspopulistin Le Pen zittert vor Kandidaturverbot für die Präsidentenwahl

Staatsanwaltschaft fordert Wahlausschluss. Le Pen müsste ihre Ambitionen auf den Élysée-Palast begraben.

Paris – Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen will am Ende des gegen sie laufenden Berufungsprozesses über die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei entscheiden. „Die Richter haben das Schicksal der Präsidentschaftswahl in der Hand“, sagte der Sprecher der Partei Rassemblement National (RN), Philippe Ballard, am Mittwoch dem Sender RMC. In dem Berufungsverfahren, in dem es um die Veruntreuung von EU-Geldern geht, standen am Mittwoch die Plädoyers der Verteidigung an.

Die Staatsanwaltschaft hat am Dienstagabend Strafen für Le Pen gefordert, die nicht mit einer vierten Präsidentschaftskandidatur Le Pens vereinbar wären, falls die Richter ihnen folgen sollten. Die Staatsanwälte verlangten vier Jahre Haft, davon drei auf Bewährung, eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro und ein fünfjähriges Verbot, bei Wahlen anzutreten. Mit dem Urteil der Berufungsrichter wird allerdings erst im Sommer gerechnet. Theoretisch kann Le Pen noch vor das höchste Berufungsgericht ziehen, das sich nicht mit der Sache befasst, sondern auf Verfahrensfehler prüft. Sie hat aber bereits zu erkennen gegeben, dass sie die Kandidatenfrage vorher klären will. Falls sie verhindert sei, solle der 30 Jahre alte Parteichef Jordan Bardella antreten.

Der RN-Abgeordnete Jean-Philippe Tanguy zeigte sich am Mittwoch überzeugt, dass Le Pen und die Mitangeklagten ihre Unschuld beweisen können. Die Forderungen der Staatsanwaltschaft seien „nicht überraschend“ gewesen. Während der Verhandlung hat Le Pen erneut ihre Unschuld beteuert, dabei aber unabsichtliches Fehlverhalten eingeräumt.