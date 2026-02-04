Neuer Fußball-Schwerpunkt: Hintereggers „Coach 13“ kommt an Lienzer Schule

Die Sportmittelschule Egger-Lienz in Osttirol führt ab dem Schuljahr 2026/27 einen neuen Fußball-Schwerpunkt ein. Dieser entsteht durch die Kooperation mit dem Projekt "Coach 13" des ehemaligen Nationalspielers Martin Hinteregger. Schüler können den Schwerpunkt freiwillig wählen und trainieren dann vier von sieben Sportstunden gezielt Fußball.

Lienz – Die Mittelschule Egger-Lienz bietet Schülern bereits drei Zweige an: Kreativ-digital, Italienisch oder Sport. Im Sportzweig gibt es eine Neuerung. Künftig können Schüler den Schwerpunkt Fußball freiwillig wählen. Von den insgesamt sieben wöchentlichen Turnstunden nutzen sie dann vier Einheiten gezielt für Fußballtraining. Dies findet im Rahmen des regulären Unterrichts statt.

Möglich wird das durch die Zusammenarbeit mit der Fußballschule "Coach 13" des ehemaligen Fußballprofis und Nationalspielers Martin Hinteregger. Auch Manuel Weber, ein weiterer ehemaliger Nationalspieler, gehört zum Projektteam. Damit erreicht nationales und internationales Fußball-Fachwissen Osttirol.

Kurt Gomig mit interessierten Schülern. © MS Egger-Lienz