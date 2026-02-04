Vermeintlicher Bank-Anruf
Innsbruckerin (50) verlor mehrere Hundert Euro an Betrüger
Innsbruck – Opfer von Betrügern wurde am Montag eine 50-jährige Innsbruckerin, berichtet die Polizei. Eine unbekannte Person rief die Frau an und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Der Anrufer sagte ihr, dass ein Dritter unbefugt auf ihr Konto zugreifen wolle.
So brachte er die 50-Jährige dazu, einen per SMS übermittelten Aktivierungscode weiterzugeben. Noch während des Telefonats wurden mehrere Hundert Euro von ihrem Konto auf ein ausländisches Bankkonto abgebucht. (TT.com)