MUSEION mit Ausstellung
Die Fackeln der Olympischen Winterspiele: Inspiriert von Italiens Himmelslandschaft
Der italienische Sänger Achille Lauro (rechts) und Edoardo Manozzi aka Boss Doms im Dezember in Rom. Sie tragen die beiden „Essential“-Fackeln der Winterspiele Mailand/Cortina, die am 6. Februar eröffnet werden.
© AFP/Monteforte
Sie stehen für den olympischen Geist, Frieden, Freundschaft und Völkerverständigung. 43 außergewöhnliche olympische Fackeln zeigt das MUSEION Bozen, auch die zwei „Essential“-Fackeln der Winterspiele 2026 wandern später in die Ausstellung.