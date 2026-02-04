Wiederholt im Siedlungsraum

„Risikowolf“ im Bezirk Landeck zum Abschuss freigegeben

Landeck/Kappl – Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat am Mittwoch eine Abschussverordnung für einen „Risikowolf“ im Bezirk Landeck erlassen. Im Gemeindegebiet von Kappl wurde wiederholt ein Wolf in der Nähe eines Wohngebietes nachgewiesen. „In solchen Fällen müssen wir rasch handeln, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten“, sagte Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) in einer Aussendung des Landes.

Die Verordnung trat am Mittwoch in Kraft und gilt für eine Dauer von acht Wochen. Die Jägerschaft sei bereits informiert, hieß es.

Erst am Nachmittag wurde indes im Tiroler Landtag eine Novelle des Jagdgesetzes beschlossen, die im April in Kraft tritt und Wolfsabschüsse künftig erleichtert. Eine Verordnung ist nicht mehr zwingend nötig, bei „unmittelbarer Gefahr“ kann ein Tier auch sofort erlegt werden. Jäger können dann auch per SMS für einen Abschuss beauftragt werden. (APA, TT.com)

Mehr zum Thema

undefined

Gesenkter Schutzstatus

Doppelt so viele Risse, sechs erlegte Wölfe: Land zieht Bilanz zu großen Beutegreifern

undefined

Gespräche geplant

Rascher zur Waffe: Änderung im Jagdgesetz stößt Jägern sauer auf

Für Sie im Bezirk Landeck unterwegs:

Monika Schramm

Monika Schramm

+4350403 2923

Matthias Reichle

Matthias Reichle

+4350403 2159