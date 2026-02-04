Tiroler wechselten 2025 am seltensten den Anbieter bei Strom und Gas

Die Zahlen sind zwar leicht gestiegen. Doch nirgendwo in Österreich wird der Strom- und Gas-Versorger weniger oft gewechselt als in Tirol. Indes ist das Heizen mit Holzpellets deutlich teurer geworden.

Wien – Exakt 11.642 Tiroler:innen suchten sich im vergangenen Jahr einen neuen Strom- oder Gaslieferanten. Das sind zwar etwas mehr als im Jahr davor, als sich 10.719 Kund:innen in Tirol einen anderen Lieferanten gesucht hatten, Tirol war 2025 aber dennoch laut einem aktuellen Bericht der E-Control Schlusslicht beim Wechsel des Stromlieferanten.

„Einen neuen Stromversorger haben im Vorjahr 10.133 Kund:innen gewählt, einen neuen Gasanbieter 1509. Das entspricht einer Wechselrate von 2 Prozent bei Strom und 2,8 Prozent bei Gas“, zitiert Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand des Strom- und Gasregulators aus der aktuellen Marktstatistik. In Tirol war der Strompreis bundesweit zuletzt am günstigsten.

420.000 Österreicher:innen wechselten

Österreichweit wechselten im Jahr 2025 insgesamt 420.904 Konsument:innen ihren Lieferanten, im Jahr davor waren es 378.795, im Jahr 2023 nur 346.019. 2025 betrug die Wechselrate bei Strom damit 5,4 Prozent (nach 4,7 Prozent im Jahr davor) und bei Gas 6,3 Prozent (nach 6,5 Prozent 2024). Am häufigsten wechselten den Anbieter die Niederösterreicher:innen, Steirer:innen und Oberösterreicher:innen.

Tirol bei Pellets teuer

Neben den Kosten für Strom und Gas ist für die Österreicher auch der Pellets-Preis in Sachen Energie wichtig. Das Heizen mit Holzpellets ist nun deutlich teurer geworden. Im Jänner mussten Kunden für lose Pellets um bis zu 28 Prozent mehr bezahlen als noch vor einem halben Jahr.