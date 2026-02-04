Norwegisches Königshaus
Marius Borg Hoiby: Das sagte der Sohn der norwegischen Kronprinzessin im Prozess
Eine Gerichtszeichnerin skizzierte den Angeklagten am zweiten Prozesstag. Fotos von Marius Borg Hoiby aus dem Gerichtssaal sind vom Richter verboten worden.
© OLE BERG-RUSTEN
Zu Beginn seiner Aussage am zweiten Prozesstag zeigte sich Marius Borg Høiby emotional stark belastet. Noch vor der ersten Frage brach der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit in Tränen aus. Er ist in 38 Fällen angeklagt.