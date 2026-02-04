Norwegisches Königshaus

Marius Borg Hoiby: Das sagte der Sohn der norwegischen Kronprinzessin im Prozess

Eine Gerichtszeichnerin skizzierte den Angeklagten am zweiten Prozesstag. Fotos von Marius Borg Hoiby aus dem Gerichtssaal sind vom Richter verboten worden.
Von Anna Wanker

Zu Beginn seiner Aussage am zweiten Prozesstag zeigte sich Marius Borg Høiby emotional stark belastet. Noch vor der ersten Frage brach der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit in Tränen aus. Er ist in 38 Fällen angeklagt.