Verhandlung am Landesgericht
Prozess nach Brand im „Stiegl“: Pächter und geständiger Helfer wegen Brandstiftung angeklagt
Im „Stiegl“ gegenüber dem Landhaus verkehrte einst schon Alt-Landeshauptmann Eduard Wallnöfer. In den Morgenstunden des 2. Juni wurde es nach einer nun angeklagten Brandstiftung ein Raub der Flammen.
© Liebl Daniel
Nach dem Großbrand im Traditionsgasthaus Stiegl beläuft sich der Schaden auf 2,5 Mio Euro. Einer der nun angeklagten Brandleger bezichtigt den Pächter der Anstiftung. Am Montag drohen am Landesgericht bis zehn Jahre Haft.