Zwei Skifahrer prallten am Wilden Kaiser aufeinander und verletzten sich schwer

Nach Zeugen eines Skiunfalls, der sich bereits am Montag in der „SkiWelt Wilder Kaiser“ im Brixental abgespielt hat, sucht aktuell die Polizei. Zwei Männer wurden bei der Kollision schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus St. Johann geflogen werden.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 10.35 Uhr auf der Kreuzung der blauen Piste 99 mit der Abfahrt der Liftstation Tanzboden: Dort prallten ein 39-Jähriger und ein 69-Jähriger, beide aus Deutschland, aufeinander.