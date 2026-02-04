Skifahrer wurde bei Kollision durch die Luft geschleudert und brachte einen Dritten zu Fall

Ein 72-jähriger Österreicher kollidierte in Lermoos-Grubigstein mit einem bis dato Unbekannten. Der Zusammenstoß brachte einen dritten Skifahrer zu Fall. Während der Unbekannte einfach weiterfuhr, mussten die anderen beiden Männer mit der Pistenrettung abtransportiert werden.

Gegen 13 Uhr kam es am Mittwoch zu einer Kollision eines 72-jährigen Österreicher und einem aktuell unbekannten anderen Skifahrer. Der Zusammenstoß ereignete sich auf der Piste 8 (Almabfahrt Lermoss) im Skigebiet „Lermoos-Grubigstein“ ungefähr 100 Meter oberhalb der Talstation des „Gamsjet“-Sessellifts.

Durch die Wucht wurde der 72-Jährige durch die Luft geschleudert und stoß in weiterer Folge mit einem anderen Mann, einem 68-jährigen Deutschen, zusammen. Alle drei Beteiligten kamen dadurch zu Sturz. Der unbekannte Skifahrer stand auf und setzte seine Talfahrt fort, ohne sich um die anderen beiden zu kümmern, die letztlich mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Pistenrettung abtransportiert wurden. (TT.com)