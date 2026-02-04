Vor 50 Jahren schrieb er Geschichte: Franz Klammer erzählte im Zeitzeugengespräch

Die Olympischen Winterspiele in Innsbruck sind untrennbar mit einem Namen verbunden: Franz Klammer. In seiner unnachahmlichen Art und Weise krönte er sich vor 50 Jahren zum Abfahrtsolympiasieger und zu „Kaiser Franz“. Für die TT gab es an diesem Tag in ihrer Sonderausgabe nur: „Klammer!“

Am 5. Februar vor 50 Jahren stand Österreich still. Um 12.45 stieß sich Franz Klammer bei der Olympiaabfahrt aus dem Starthaus am Patscherkofel. Millionen fieberten und zitterten vor den TV-Geräten mit. Als Klammer dann mit Bestzeit abschwang, waren Österreich und 60.000 Besucher am Fuße des Patscherkofels aus dem Häuschen.

Klammer schrieb damit nicht nur Sport- , sondern auch Zeitgeschichte. Denn er war der klare Favorit, von dem Kärntner erwartete sich eine ganze Nation die Goldene am Beginn der Olympischen Winterspiele in Innsbruck. Am Mittwochabend erzählte Franz Klammer im Zeitzeugengespräch von Land Tirol, ORF Tirol und Tiroler Tageszeitung seine Geschichte, die bereits Bände füllt.

Aufgewachsen im Kärntner Mooswald, wurde aus dem Bergbauernsohn eine nationale Ikone – der sympathische Skikaiser Franz Klammer. Am Patscherkofel machte er sich unsterblich, seither ist sein Job einfach nur, Franz Klammer zu sein. Abend- und saalfüllend wie am Mittwoch im Gespräch mit Bernhard Aichner im Innsbrucker Landhaus.

Klammer hatte viel zu erzählen. Mit dem so typischen verschmitzten Lächeln kramte er Anekdoten hervor, Geschichten einer Legende.