Nur ein Irrläufer

Großeinsatz abgeblasen: Lehrer lösten irrtümlich Amok-Alarm in Innsbruck aus

Dezember 2024: Die Polizei bei der Evakuierung der Mittelschule Kettenbrücke. An einer anderen Schule wurde am Montag ein Fehlalarm ausgelöst. Dabei spielte die neue Notfall-App eine Rolle.
© Thomas Böhm
Thomas Hörmann

Von Thomas Hörmann

Beim Ausprobieren einer neuen Notfall-App kam es in einer Schule zu einem kuriosen Missgeschick. Die Warnung vor einem fiktiven Amoklauf ging unbeabsichtigt auch an Schüler. Ein Großeinsatz war die Folge.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561