Nur ein Irrläufer
Großeinsatz abgeblasen: Lehrer lösten irrtümlich Amok-Alarm in Innsbruck aus
Dezember 2024: Die Polizei bei der Evakuierung der Mittelschule Kettenbrücke. An einer anderen Schule wurde am Montag ein Fehlalarm ausgelöst. Dabei spielte die neue Notfall-App eine Rolle.
© Thomas Böhm
Beim Ausprobieren einer neuen Notfall-App kam es in einer Schule zu einem kuriosen Missgeschick. Die Warnung vor einem fiktiven Amoklauf ging unbeabsichtigt auch an Schüler. Ein Großeinsatz war die Folge.