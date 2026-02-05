Von ÖVP zur FPÖ und retour

Politisch sehr flexibel: Wie ein Lienzer Bauer es schon wieder in den Gemeinderat schaffte

In der Gemeinde Ainet nahe Lienz kümmert sich Landwirt Josef Blasisker um Ziegen, Schafe und Hühner.
© Catharina Oblasser
Catharina Oblasser

Von Catharina Oblasser

Wenn jemand ein Urgestein ist, dann er: Landwirt Josef Blasisker ist der längstdienende und wohl auch der anpassungsfähigste Mandatar im Lienzer Gemeinderat. Sein politisches Talent und ein Zufall führten dazu, dass er von Neuem einen Sitz hat – obwohl seine Karriere schon mehrmals beendet schien.

Für Sie im Bezirk Lienz unterwegs:

Catharina Oblasser

Catharina Oblasser

+4350403 3046