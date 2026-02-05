Kürzlich angelobt

Wechsel in der Gemeindeführung: Schwendau hat einen neuen Vize

© Gemeinde Schwendau
Angela Dähling

Der bisherige Vizebürgermeister Andreas Schneeberger legte sein Amt zurück. Zu seinem Nachfolger wurde Hansjörg Spitaler gewählt.

