Auch in der ÖVP gärt es
Konflikt spitzt sich zu: Tirols SPÖ-Chef Wohlgemuth für Volksbefragung zur Wehrpflicht
Bei der Volksbefragung zur Wehrpflicht gehen bei den Regierungsspitzen die Meinungen auseinander. Stocker (Bildmitte) brachte sie ins Spiel, Andreas Babler (l.) sieht noch großen Redebedarf, Beate Meinl-Reisinger ist dagegen.
© ROLAND SCHLAGER
Über die Volksbefragung zur Wehrpflicht gibt es sogar in der ÖVP Widerstand, vor allem in Oberösterreich. Die NEOS sind dagegen, Tirols SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth ist dafür.