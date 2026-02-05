Babybauch gepostet
Ex-Ski-Ass erwartet sein drittes Kind: Wird es wieder ein Bub?
Löseth fuhr in ihrer Weltcup-Karriere zwei Siege und acht Podestplätze ein.
© GEPA pictures/ Matic Klansek
Bei den Olympischen Spielen vor acht Jahren in Pyeongchang jubelte Nina Haver-Löseth mit Norwegen über Bronze im Ski-Team-Bewerb. Jetzt hat die ehemalige Technik-Spezialistin privat wieder Grund zur Freude.
Wie die 36-Jährige auf Instagram verriet, wird sie zum dritten Mal Mutter. „Baby Nummer 3 kommt diesen Sommer“, schrieb sie zu einem Bild, das sie mit noch recht kleinem Baby-Bauch zeigt.
Ein Jahr nach ihrem Karriere-Ende kam 2021 Sohn Henry zur Welt, im September 2023 folgte dann mit Otto der zweite Bub. Man darf gespannt sein, ob aller guten Dinge drei sind, oder es dieses Mal ein Mädchen wird. (TT.com)