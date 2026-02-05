Ex-Ski-Ass erwartet sein drittes Kind: Wird es wieder ein Bub?

Bei den Olympischen Spielen vor acht Jahren in Pyeongchang jubelte Nina Haver-Löseth mit Norwegen über Bronze im Ski-Team-Bewerb. Jetzt hat die ehemalige Technik-Spezialistin privat wieder Grund zur Freude.

Wie die 36-Jährige auf Instagram verriet, wird sie zum dritten Mal Mutter. „Baby Nummer 3 kommt diesen Sommer“, schrieb sie zu einem Bild, das sie mit noch recht kleinem Baby-Bauch zeigt.