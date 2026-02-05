Pendeln mit dem Bus
Darum drücken Kinder aus Matrei am Brenner künftig in Steinach die Volksschulbank
Am Schulstandort in Steinach ist die Polizei nicht weit. So sollen die Kinder ab 16. Februar sicher zum Bus nach Matrei kommen (Symbolbild).
© LPD Tirol
In den kommenden eineinhalb Jahren wird aus der Volksschule Matrei am Brenner ein „Kindercampus“. Dort sollen auch Kinderkrippe, Kindergarten und Hort Platz finden. VolksschülerInnen aus Matrei beschert das vorübergehend einen deutlich längeren Schulweg.