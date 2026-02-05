Pendeln mit dem Bus

Darum drücken Kinder aus Matrei am Brenner künftig in Steinach die Volksschulbank

Am Schulstandort in Steinach ist die Polizei nicht weit. So sollen die Kinder ab 16. Februar sicher zum Bus nach Matrei kommen (Symbolbild).
© LPD Tirol
Von Clemens Markart

In den kommenden eineinhalb Jahren wird aus der Volksschule Matrei am Brenner ein „Kindercampus“. Dort sollen auch Kinderkrippe, Kindergarten und Hort Platz finden. VolksschülerInnen aus Matrei beschert das vorübergehend einen deutlich längeren Schulweg.

