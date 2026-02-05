Im Zweiten fährt es sich noch besser: Erfolgsmodell neu aufgelegt

Überaus erfolgreich behauptete sich die erste Generation des T-Roc von VW – der Nachfolger ist nun deutlich länger, folglich geräumiger und erfreulicherweise wertiger geworden.

Knapp zwei Millionen Stück hat VW von der ersten Generation des T-Roc weltweit verkaufen können. Als eine Art Mix aus Golf, Polo und SUV konnte er sich mit gelungenem Design und Fokus auf digitale Displays rasch durchsetzen, die gewählten Innenraummaterialien stießen anfangs allerdings nicht nur auf Wohlwollen. Mit dem Facelift hat VW hier schon einiges wettmachen können, mit der nun auf dem Markt ankommenden zweiten Generation gelingt in vielerlei Hinsicht ein auffälliger Aufstieg. Zwar behält der neue T-Roc im Großen und Ganzen die Silhouette des Vorgängers, bei der Länge legt er aber deutlich zu. Mit 4,37 Metern Ausdehnung kratzt das Fahrzeug schon am Segment kompakter SUV, Verarbeitung und gewählte Materialien überzeugen auf Anhieb.

Vollhybridtechnik folgt noch in diesem Jahr

Sosehr der VW-Konzern auf das Thema Elektromobilität setzt, so wenig will er sich allein auf die alternative Antriebsart verlassen. Beim T-Roc stehen Verbrennungsmotoren im Mittelpunkt, genauer gesagt sind es Ottomotoren. Selbstzündern gibt VW in der zweiten Generation des Modells keine Chance mehr, stattdessen setzen die Wolfsburger anfangs auf Mildhybridtechnik in Kombination mit aufgeladenen Vierzylinder-Triebwerken. Die Benziner leisten 115 und 150 PS, stemmen dazu ein maximales Drehmoment von 220 und 250 Newtonmetern. Von null auf 100 km/h beschleunigt das Basismodell in 10,6 Sekunden, der 150-PS-Benziner in 8,9 Sekunden. Den Normverbrauch gibt VW mit 5,5 bis 6,4 Litern je 100 Kilometer an. Eine Doppelkupplung befindet sich übrigens serienmäßig an Bord.