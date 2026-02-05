Bis zum Bauch in Öl: Heizungstechniker bei Wartungsarbeiten im Keller eingesperrt

Am Mittwoch sperrte sich ein Techniker bei einem Heizungs-Check wegen eines Ölaustrittes in Kitzbühel versehentlich im Keller ein.

Kitzbühel – Ein 58-jähriger Heizungstechniker ist Mittwochmittag im Heizöltankraum eines Kitzbüheler Wohnhauses eingesperrt worden. Der Mann wurde zunächst wegen eines Ölaustritts gerufen. Als er in dem Raum stand, fiel jedoch die Kellertür zu und ließ sich nicht mehr öffnen.

Rund 2500 Liter Heizöl strömten in den Tankraum, bis der Deutsche schließlich bis zum Bauch im Öl stand, hieß es von der Polizei. Arbeitskollegen befreiten den Techniker schließlich. Er blieb unverletzt.