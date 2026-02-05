Skulpturen im Unterland

Der Bildhauer und sein Würfel: Helmut Nindl blickt auf 50 Jahre Atelierarbeit zurück

Das Individuum, die Gesellschaft und die Rolle des Einzelnen im Kollektiv stellt Helmut Nindl anhand von drei Achsen aus verschiedenfarbigen Seilen dar. Durch den Kubus sind sie miteinander verbunden.
© Rita Falk
Julia Brader

Geometrische Formen sind in Helmut Nindls Arbeiten fundamental. Die Werke des Kramsacher Künstlers muten futuristisch an, sie sind auch im öffentlichen Raum zu sehen. Ein Rückblick auf 50 Jahre Atelierarbeit.

